ODTÜ'de hayallerin ürüne dönüştüğü proje 'tasarım fabrikası'

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eren Kalay yaptığı açıklamada, "ODTÜ Tasarım Fabrikası"na ve lisans öğrencileri için yapılan yeniliklere ilişkin bilgi verdi.

Kalay, üniversitenin tüm lisans öğrencilerinin buluşabildiği Tasarım Fabrikası projesinin amacının, öğrencilerin disiplinler arası takımlar oluşturarak sanayi ile etkileşim ve iş birliği halinde yeni ürünler geliştirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'deki sağlık, bilişim, enerji ve savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren bazı önemli şirketlerin, tasarım fabrikasındaki ürünlere sponsorluk yaptığını belirten Kalay, göç projelerinden, teknolojiye, sosyal projelerden mühendislik tasarımlarına kadar birçok yeni ürünün öğrencilerin hayalleri ile gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

"ÖĞRENCİLER İÇİN ÇOK BÜYÜK ŞANS"

Kalay, geçen yıl kurulan, bu yıl aktif hale gelen Tasarım Fabrikası'nda projelerin patent alabildiğini de belirterek, "Tasarım fabrikasında öğrenciler farklı bölümlerdeki arkadaşlarıyla çalışmanın yanı sıra şirket çalışanları ve üniversiteden hocalarla bir araya gelerek proje üzerinde beyin fırtınası yapıyorlar. Lisans öğrencileri, projelerine patent alabiliyor. Bu durum öğrenciler için çok büyük şans." dedi.

Öğrencilerin Tasarım Fabrikası'nda çalışmayı seçmeli ders olarak alabileceklerine dikkati çeken Kalay, isterlerse gönüllü olarak da çalışabildiklerini ifade etti.

Tasarım fabrikasında modern teknolojilerin yer aldığı atölye ortamının geliştirilmesi için çalışmalara devam edildiğini kaydeden Kalay, fabrikada rehberlik yapan 12 akademisyenin yurt dışındaki üniversitelerdeki benzer diğer çalışmaları değerlendirdiklerini ve oralardaki faaliyetlere ilişkin eğitim aldıklarını söyledi.

"ÖĞRENCİLER ÜRÜN GELİŞTİRSİN, YAZSIN, ÇİZSİN İSTİYORUZ"

Kalay, üniversitenin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü lisans öğrencilerinin "Matter" isimli bir araştırma dergisi çıkardıklarını da ifade etti.

Öğrencilerin yazmaya ve araştırmaya alıştırılması amacıyla derginin önemli bir misyon taşıdığını ifade eden Kalay, derginin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) veri tabanında yer almaya başladığını belirtti.

Kalay, dergilerde akademisyenlerin isminin yer almadığını aktararak, "ODTÜ'de öğrenciler boş kalmasın, ürün geliştirsin, yazsın, çizsin istiyoruz. Bu öğrencilerin kendi çabalarıyla hazırladığı bir dergi. Dergide öğrencilerin doktora düzeyinde araştırmaları yer alıyor. Dergi özellikle mühendislik ve uygulamalı bilimlere açık. İleride diğer bölümlere de açılabilir. Diğer üniversitelerden öğrenciler de başvurabilir ve makalelerini gönderebilirler." diye konuştu.

(ODTÜ öğrencilerinin yaptığı ve engebeli yolda asfalt gibi gidilebilmesi için geliştirilen araç sistemi test aşamasında)

















