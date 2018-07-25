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ODTÜ'de pankart açanların savunması

Başkan Erdoğan'a hakaret içerikli pankart açıp tutuklanan ODTÜ'lüler, 'ülkeye icat yapıyoruz, bizi bırakın' savunması yaptılar.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 10:19..
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ODTÜ'de pankart açanların savunması

ODTÜ'nün mezuniyet töreninde bu yıl skandal bir olay yaşandı. ODTÜ'lü 4 öğrenci Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla yürüyüş yaptı. Tepkilere neden olan olay sonrası pankartı açanlar tutuklandı.

Tutuklanan ODTÜ'lülerin avukatları ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada müvekkillerini enteresan bir biçimde savundular.

ODTÜ'de pankart açanların savunması

AVUKATLARIN AÇIKLAMASI

Avukatların açıklamasına göre bu öğrenciler mayınlı arazilerin temizlenmesi ve tarıma açılması için takip cihazı tasarımı, parmak ve el gelişimini tamamlayamamış ya da engelli çocuklar için protez el geliştirilmesi, su ve sel baskınları gibi doğal afetlerde arama-kurtarma ekiplerinin daha verimli çalışması için iletişim ve takip cihazı tasarlanması, bebek ve çocuklarda sık rastlanan hastalıkların evde teşhis edilmesi gibi işler yaptıyor.

Avukatlar bu işleri yaparak ülkeye hizmet etmelerinden dolayı ODTÜ'lülerin serbest bırakılmasını istedi.

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