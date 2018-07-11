ODTÜ'deki skandal pankarta 4 tutuklama

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde skandal olaylara imza atıldı.
Okuldan mezun olan bazı öğrenciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla yürüyüş yaptı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
4 TUTUKLAMA
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı.
PANKARTI BASAN SERBEST
Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.