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ODTÜ'deki skandal pankarta 4 tutuklama

ODTÜ'deki mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a yönelik açılan hakaret pankartını taşıyan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

AA | 11.07.2018 - 13:24..
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ODTÜ'deki skandal pankarta 4 tutuklama

Geçtiğimiz günlerde Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) mezuniyet töreninde skandal olaylara imza atıldı.

Okuldan mezun olan bazı öğrenciler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren pankartla yürüyüş yaptı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.

4 TUTUKLAMA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden pankartı taşıyan D.C.Y, B.A. ve F.E.D. ile pankartı hazırladığı tespit edilen Ö.K, tutuklandı.

PANKARTI BASAN SERBEST

Pankartı bastığı belirlenen Ş.D. ise serbest bırakıldı.

ODTÜ'deki skandal pankarta 4 tutuklama

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