Habertürk canlı yayınında Afşin Yurdakul'un moderatörlüğünde ekrana gelen Nedir Ne Değildir? programında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı masaya yatırıldı.

AFRİN'E GİRİLSİN AÇIKLAMALARI

Programın konuklarından ODTÜ Öğretim Üyesi Hüseyin Bağcı, Afrin'e girilmesi yönünde yapılan açıklamaların yanlış olduğunu savundu.

Bağcı, siyasetçilerin "Afrin'e ve Menbiç'e girelim" gibi aşırı milliyetçi söylemlerden vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ODTÜ'lü Hüseyin Bağcı Afrin açıklamalarından memnun değil ViDEO

"YANLIŞ SÖYLEMLERDEN VAZGEÇİN"

Hüseyin Bağcı, "O coğrafyada nasıl bir hazırlık yapılmış ki; Türkiye'nin şu anda mücadele etmesinde çok büyük insan kayıpları yaşanıyor. Bana göre; Afrin'e ve Menbiç'e, öyle gideriz, yaparız.. Bu gibi bazı siyasetçilerin Türk halkını çok fazla aşırı milliyetçi söylemlerle yanlış yöne sevk etmelerinden vazgeçmelerini öneriyorum." diye konuştu.