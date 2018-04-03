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ODTÜ'lüler yine eylemde

Türkiye nükleer alanında ilk somut adımını atmaya hazırlanırken ODTÜ'de terör yandaşları için destek gösterisi düzenlendi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 13:37..
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ODTÜ'lüler yine eylemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin temelini birlikte atacak.

20 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin nükleer alanındaki ilk somut adımı olacak proje, 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olma özelliğini taşıyor.

ÜNİVERSİTELERİN GÜNDEMİ BAŞKA

2023 hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen projelere ara verilmezken üniversitelerde durum farklı.

ODTÜ'lüler yine eylemde

TERÖR SEMPATİZANLARINA DESTEK

Yapılacak çalışmalarla Türkiye'yi ileriye taşıması beklenen ODTÜ'de bugün terör yandaşları için eylem düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde proje terör örgütü YPG'ye vurulan darbeleri protesto eden terör yandaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden ODTÜ'lüler, üniversitelere baskı olduğu yalanına sarıldı.

"ODTÜ susmayacak" pankartı açan üniversiteliler, basın açıklamasında hükümeti hedef aldı.

ODTÜ'lüler yine eylemde

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