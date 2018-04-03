ODTÜ'lüler yine eylemde

Ahmet Arslan: Eğer kredi çekseydik 10 milyar lira ödeyecektik

Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11'in as futbolcusu olamayan Valbuena, Kayserispor deplasmanından alınan 5-0'lık galibiyete rağmen, atılan gollere sevinmeyerek tepkisini ortaya koydu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan, Süreyya Operası'ndaki kapalı gişe oynayan 'Don Kişot' balesi, 18 Nisan'da Zorlu PSM Ana Tiyatro'da seyirciyle buluşacak.

Tek kalemde Türkiye'ye yapılacak en büyük yatırımın önüne geçmek isteyen CHP, önce AYM'ye sonra da AİHM'e gidecek.

1 MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulunda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

2 FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

3 Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

4 MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira Öneri verilse de 5 bin liralık butonun alınmaması ve seçimlerde manuel olarak sayım yapılması, "seçim şaibeli" tartışmalarını ortaya çıkardı. Sezen Aksu 5 bin lira alınamamasına tepki gösterdi.

5 Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

6 Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var Avrupa ülkeleri onlarca nükleer santrale sahip, Türkiye'nin nükleer alanına girmek için ilk somut adımı atması birilerini rahatsız ediyor.