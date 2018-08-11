Ödül konulan köpek metroda bulundu

2 gün önce kaybolan köpeğini bulmak için Taksim'in her yerine afiş asan Asena Velivar, Dino isimli köpeğini bulana 2 bin tl vereceğini ilan etmişti. Dino'yu Taksim metrosunda bulan, Asena Velivar'ın komşusu oldu.

TAKSİM METROSUNDA BULUNDU

Köpeğin, sahipsiz olduğunu düşünen bir kişinin bakmak için yanına aldığını öğrenen komşusu, durumu Asena'ya iletti. Köpeğin, metro istasyonunun içinde olduğunun haberini alan Velivar, hemen giderek iki gündür kayıp olan köpeğine kavuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Dino'nun bulunduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Asena, "Dino iki gün önce gece kayboldu, iki gündür her yerde onu arıyoruz, ama sonunda bulduk. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.