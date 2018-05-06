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Ödüllü yönetmen zürafa tarafından öldürüldü

Ödüllü yönetmen Carlos Carvalho Güney Afrika'da safari parkında çekim yaptığı sırada zürafanın darbesiyle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 09:11..
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Mozambikli yönetmen bir televizyon programı için yaptığı çekim sırasında zürafanın saldırısına uğradı. Ağır bir saldırı ile vücuduna darbeler alan talihsiz yönetmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ZÜRAFA SALDIRISI

47 yaşındaki yönetmen bir çiftlik kuran bir aileyi anlatan TV programı için oradaydı. Zürafanın ayaklarına ve vücuduna yakım çekim başlayan Carvalho, zürafanın boynunu sallamasıyla darbe aldı. Darbeyle 5 metre havalanan yönetmen sert bir şekilde yere düştü.

Parkın sahibi zürafanın yönetmeni takip ettiğini ancak yönetmenin meraklı göründüğünü bu yüzden onun tehdit altında olduğunu fark edemediklerini anlattı. Carvalho kafa travması sonucunda hayatını kaybetti.

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