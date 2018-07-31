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Odyometrist nedir

Odyometrist, hastanelerdeki kulak, burun, boğaz hekimliğini yapan doktorların görev yaptığı laboratuvarlarda görev yapan kişilere denir.

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Hastanelerin kulak, burun, boğaz hekimliklerinde hastaların muayenesinden sonra kulaklardaki hastalıkalrın tanı ve tedavi şekillerinin belirlenmesine yardımcı olan laboratuvarlarda görev yapan kişişlere odyometrist denir.

ODYOMETRİSLER NE İŞ YAPAR?

Odyometristler hastanelerin kulak burun boğaz briimlerine yardımcı olarak çalışır. İşitme ölçümü yapar ve test sonuçlarını hekime sunan odyometristler ağır işiten hastalara işitme cihazı takar, gerektiğinde konuşma güçlüğü yaşayan hastalara konuşma tedavisi yapar.

Çalışmaları sırasında yoğun olarak kulak, burun, boğaz hekimleriyle, teknisyenlerle, hasta ve hasta yakınlarıyla, zaman zaman çocuk gelişim uzmanlarıyla iletişim hâlindedirler.

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