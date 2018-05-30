OECD, İstanbul'a merkez açacak

Türkiye'nin bir süredir OECD ile yürüttüğü "İstanbul merkezi"nin açılmasına ilişkin müzakereler olumlu sonuçlandı. İstanbul merkezinin açılmasına ilişkin mutabakat zaptı, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve OECD Genel Sekreteri Angel Gurria tarafından yarın Paris'te imzalanacak.

AA muhabirinin, Ekonomi Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ilk etapta 5 yıl süreyle hizmet vermesi beklenen ve bu süre tarafların kararı doğrultusunda uzatılabilecek İstanbul merkezinin personelini OECD istihdam edecek.

MERKEZ, PARİS'TEKİ OECD'YE BAĞLI ÇALIŞACAK

Hedefinde Türkiye'nin yakın tarihi ve kültürel bağları bulunan Balkanlar ve Ortadoğu ülkeleriyle Kuzey Afrika bölgesinin yer alacağı merkez, doğrudan Paris'teki OECD merkezine bağlı faaliyet gösterecek.

İstanbul OECD Merkezi'nin çalışmaları çerçevesinde rekabetçilik, girişimcilik, ticaret, kamu yönetişimi, inovasyon, beşeri sermayenin harekete geçirilmesi, bağlantılılık ve altyapının geliştirilmesi, iktisadi direncin artırılması ve yeşil büyüme alanlarına odaklanılacak. Paydaşlar arasında diyalog ortamının oluşturulması ve bu alanlarda politika üretilmesi hedefleniyor. Ayrıca merkez, OECD araçlarının emsal değerlendirmelerinin ve en iyi uygulamalarının paylaşılması gibi yöntemlerin Türkiye'ye aktarılmasını kolaylaştıracak.

OECD İLE İLİŞKİLERDE YENİ SAYFA

İstanbul OECD Merkezi, İtalya ve Macaristan'daki dar kapsamlı ofislerin aksine, Paris'teki gibi tüm konularda politika üretebilecek. İstanbul'daki merkezin çalışmaları kapsamında toplantılar, çalıştaylar, seminerler düzenlenecek, yüksek seviyeli etkinliklere ev sahipliği yapılacak, kamu ve özel sektör arasındaki iletişim geliştirilecek, ulusal, bölgesel, uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kurulacak ve bu süreçler sonucunda ortaya konulacak kapsamlı politika önerileriyle Türkiye'nin ve yakın coğrafyasının sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme yönündeki çalışmaları desteklenecek.

İstanbul merkezi, Türkiye'yi OECD'nin Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika odaklı bölgesel bir üssü haline getirecek. Merkezdeki çalışmaların çıktılarından bu coğrafyadaki ülkeler de faydalanacak. Merkez hem Türkiye hem de yakın coğrafyası için yüksek niteliğe sahip politika önerileri geliştirecek. Merkezin çalışmaları kapsamında Türkiye'de yapılacak toplantılara OECD ülkelerinden ve diğer ülkelerden temsilciler katılacak ve Türkiye'yi daha yakından tanıma imkanı bulacak. Türkiye'nin, kurucularından olduğu OECD ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak İstanbul merkezi, Türkiye'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne de büyük katkı sağlayacak.