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Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

"Ofelya" kasırgası, İrlanda, Kuzey İrlanda, Galler, İngiltere'nin kuzeyi ve batısı ile İskoçya'nın güneybatısını etkisi altına aldı.

17.10.2017 - 05:46
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İrlanda polisi, ülke genelini etkisi altına alan Ofelya kasırgası sebebiyle farklı bölgelerdeki bir kadın ile erkeğin, araçlarının üzerine düşen ağacın altında kalarak, bir diğer erkeğin ise rüzgardan dolayı devrilen bir ağacı elektrikli testereyle kesmeye çalışırken hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

İRLANDA GENELİNDE KASIRGA ALARMI

İrlanda genelinde rüzgarın hızının saatte 176 kilometreye ulaşmasıyla hükümetten orduya, halka yardım için hazır bulunulması çağrısı yapıldı. İrlanda Başbakanı Leo Varakdar, resmi Twitter hesabından kasırgaya ilişkin açıklama yaptı. Başbakan Varakdar, "Kamunun güvenliği bugünkü kilit endişemiz. Tavsiyemiz, evde kalmak, gerekli olmadığı sürece seyahat etmemek ya da tüm diğer açık hava etkinliklerine katılmamak." ifadelerini kullandı.

Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

KASIRGA BİRLEŞİK KRALLIK'TA DA ETKİLİ

Birleşik Krallık Meteoroloji Kurumu da Kuzey İrlanda, Galler, İngiltere'nin kuzeyi ile batısı ve İskoçya'nın güneybatı bölgesi için halkın bu gece boyunca şiddetli rüzgarlara karşı hazırlıklı olması uyarısında bulundu.

Kurum, kasırganın etkisini yitirene kadar vatandaşların dışarıya çıkmaması, gerekli olmadığı takdirde de ulaşım yollarını kullanmaması gerektiğini bildirdi.

Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

BAZI BÖLGELER ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli rüzgarın enerji hatlarına zarar vermesi sonucu İrlanda'da 120 bin, Galler'de de 4 bin hane elektriksiz kalırken, her iki bölgedeki okullar da bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi.

Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

YÜZLERCE UÇUŞ İPTAL

Kasırga sebebiyle Dublin, Belfast, Manchester ve Edinburgh havalimanlarında da yüzlerce uçuş kötü hava koşulları sebebiyle iptal edildi. Seyahat şirketleri, yolculara havalimanına gelmeden önce firmalarla irtibata geçmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

Hava durumu uzmanları, Ofelya kasırgasının adayı bu yıl vuran en kuvvetli rüzgarlar arasında yer aldığına dikkati çekerken, kuvvetli rüzgarın etkisinin yarın (bugün) akşam saatlerinde azalacağını bildirdi.

Ofelya kasırgası Büyük Britanya'da

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