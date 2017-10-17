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Ofelya Kasırgası enerji sorunlarına neden oldu

Birleşik Krallık ve İrlanda’da etkili olan ”Ofelya" kasırgası binlerce evi elektriksiz bıraktı.

17.10.2017 - 17:18
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Birleşik Krallık'ın bazı bölgeleriyle İrlanda'yı dün ve bugün etkisi altına alan Ofelya kasırgası nedeniyle 250 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Ofelya Kasırgası enerji sorunlarına neden oldu

ELEKTRİK SAĞLANAMIYOR

Kasırga nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği İrlanda'da 245 bin, Kuzey İrlanda'da 3 bin 800, Galler'de 2 bin ve İskoçya'da bin 100 haneye elektrik verilemiyor. Bazı bölgelere elektrik sağlanmasının günler alabileceği belirtiliyor.

Bugün etkisini yitirmesi beklenen kasırgada dün İrlanda’da 3 kişi hayatını kaybetmiş, pek çok bölgede uçak ve feribot seferleri iptal edilmişti.

Ofelya Kasırgası enerji sorunlarına neden oldu

İLGİNÇ HAVA OLAYI

Hızı saatte 112 kilometreye kadar çıkan kasırganın Sahra çölünden getirdiği tropikal hava ve toz nedeniyle, Londra'nın da aralarında olduğu pek çok bölgede gökyüzü ve güneş kırmızıya dönmüştü.

Ofelya Kasırgası enerji sorunlarına neden oldu

Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve kuzeydoğu yönünde ilerleyerek Birleşik Krallık'a ulaşan kasırgaya, İngiliz oyun yazarı ve şair William Shakespeare'in "Hamlet" eserindeki "Ofelya" karakterinin adı verilmişti.

Ofelya Kasırgası enerji sorunlarına neden oldu

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