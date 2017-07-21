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Ofis kiralamada en çok 4 ilçe tercih edildi

İstanbul'un Levent, Maslak, Gayrettepe, Zincirlikuyu ve Esenyurt ilçelerinde ofis kiralama oranları arttı.

21.07.2017 - 15:24
  1. Haberler
  2. Emlak

Hazırlanan rapora göre,  yılın ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre, ofis kiralama oranları arttı.

Ofis kiralamada en çok 4 ilçe tercih edildi

METREKARE BAZINDA ANLAŞMALAR YAPILDI

Metrekare bazında anlaşmaların yüzde 53'ü Levent, Maslak, Gayrettepe, Zincirlikuyu, Esenyurt Bölgesi'nde, yüzde 5'i bu bölgeler dışında kalan Avrupa yakasında ve yüzde 42'si Anadolu yakasında gerçekleşti. Anadolu yakasında ise işlemler çoğunlukla Ümraniye'de gerçekleşti.

Ofis kiralamada en çok 4 ilçe tercih edildi

BAZI BÖLGELERDE AZALMA YAŞANDI

Ofislerin boşluk oranları da incelendi. Yapılan araştırmaya göre ofislerin boşluk oranı yüzde 21'i buldu. Bu oran 2017 yılının birinci çeyreğine göre sabit kaldı.

Ataşehir, Kozyatağı, Göztepe, İçerenköy ve Kavacık bölgelerindeki boşluk oranlarında ise arz arttı ve bir yükselme kaydedildi. Buna karşın Levent, Maslak ve Kâğıthane bölgelerinde ise azalma yaşandı.

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