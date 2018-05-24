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Ofisi basılan kız, eski kız arkadaşlarından dayak yedi

Batman’da 20’li yaşlardaki 3 kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, darbetti. O anları kaydeden kızlar, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

İHA | 24.05.2018 - 13:49..
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Batman’da 14 Mayıs’ta, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan bir plazadaki ofiste çalışan arkadaşları İ.D.’nin (18) arkalarından konuştuğunu ileri süren 20’li yaşlardaki R.Y., E. ve adı öğrenilemeyen bir kız, öğle saatlerinde ofise geldi.

Ofisi basılan kız, eski kız arkadaşlarından dayak yedi

HANEYE TECAVÜZ, DARP, TEŞHİR, TEHDİT...

İ.D. ile bir süre konuşan 3 kız, küfür, hakaret ve tehditlerle İ.D.yi dövdü. İ.D.’yi ofisin banyosuna götürerek, kıyafetlerini çıkarmaya çalışan kızlar, İ.D.'nin masasında da kızın yüzünü bıçakla çizerek tehditle üstünü çıkarttırdılar. Kamera karşısında özür dilemesini isteyen kızlar, kaydettikleri görüntüleri de sözde "ibret" olması için sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Ofisi basılan kız, eski kız arkadaşlarından dayak yedi

“KORKUDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIM”

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) telefonla ulaştığı İ.D., ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, “Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. ifadelerini kullandı.

Ofisi basılan kız, eski kız arkadaşlarından dayak yedi

İ.D., korkudan suç duyurusunda bulunamadığını da belirterek, can güvenliğinin olmadığını ve ilgililerin kızlar hakkında işlem yapmasını istedi.

Ofisi basılan kız, eski kız arkadaşlarından dayak yedi

“40 YIL CEZA ALACAĞIMI BİLSEM YİNE YAPARIM”

Telefonla ulaşılan E. isimli kız ise İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, “Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değilim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım.” dedi.

Ofisi basılan kız, eski kız arkadaşlarından dayak yedi

Şüphelilerden R.Y. ise telefonlarına yanıt vermedi.

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