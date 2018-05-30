Ofisi basıp kurşun yağdırdı

Olay 22 Haziran 2016 tarihinde Antalya’nın Kepez ilçesi, Şelale Caddesi’ndeki emlak ofisinde meydana geldi. Fırat Kuşçular’ın ofisine gelen kimliği belirsiz kişi, yanında getirdiği silahla ateş açtı.

MOTOSİKLETLE KAÇTI

Kuşçular başına ve vücuduna aldığı kurşun nedeniyle yere yığılırken şüpheli motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Kuşçular kurtarılamadı.

CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtları ve olay yerindeki delillerden yola çıkarak, cinayeti, 2005 yılında yine cinayet suçundan aranan Hayati Ayhan’ın işlediğini belirledi.

LAKABI 'HAYALET'

Geçen yıl Aralık ayında yakalanan ‘Hayalet’ lakaplı Hayati Ayhan’ın yakalanmamak için 12 yılda 10 kez adres değiştirdiği ortaya çıktı. Sahte kimlikle dolaştığı belirlenen Ayhan’ın evinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 86 mermi, 3 cep telefonu, 3 bıçak ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Hayati Ayhan, Fırat Kuşçular’ı kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi.

"OFİSİNE GİTTİM BANA KÜFÜR ETTİ"

Olay anını tüm ayrıntıları ile anlatan Hayati Ayhan, şöyle dedi: “Ben Fırat Kuşçular’ı 15-20 yıldır tanıyorum. Benim kardeşim Erhan Ayhan, Fırat Kuşçular’ın ortağı tarafından öldürülmüştü. Hatta bu olay nedeniyle Fırat Kuşçular da bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkmıştır. Ancak Fırat Kuşçular’ın kardeşimin ölümü ile alakası yoktur. Buna rağmen Fırat Kuşçular bize barışma teklifinde bulundu ve Erhan’ın çocuklarına 100 bin TL vermeyi önerdi ve bu konuda da anlaşma sağlandı. Başlangıçta 30 bin TL’yi bana verdi. 70 bin TL’yi ise daha sonra vereceğini söyledi. Ancak bu parayı vermedi. Olaydan bir gün önce Fırat Kuşcular’ın emlak ofisine gittim. Bana ertesi gün gelmemi söyledi. Ben de ertesi gün işyerine gittim ve selam verdim. Selamımı almadı. Ayağa kalktı dişlerini sıkarak bana küfür etti. Sonra da elini beline attı. Ben de ondan önce davrandım ve birden fazla kez ateş ettim. Sonrasında oradan ayrıldım” dedi.

"ÖLÜM KORKUSU İLE KAÇ KEZ ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM"

Mahkeme başkanının, Fırat Kuşçular’ın vücudundan 14 kurşun çıktığını hatırlatması üzerine Hayati Ayhan, “Ölüm korkusu ile kaç kez ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sırtında mermi var ise doğrudur. Ancak ben sırtından ateş etmedim. Kendisi oturur vaziyetteyken ateş ettim” diye konuştu.Mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.