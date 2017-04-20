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Öfke sorunu yaşayan köpek gözaltına alındı

Köpeği gözaltına alan polis açıklama yaptı: O kızgın bir minik, ve kesinlikle polis karşıtı!

20.04.2017 - 15:23
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Kuzey İrlanda'da polis, 'ciddi öfke sorunları olduğu', polis memurlarının parmağını ısırdığı ve yayalar için kırmızı ışık yandığı halde karşıdan karşıya geçtiği için çivava cinsi bir köpeği gözaltına aldı.

ADINI 'HARİKA' KOYDULAR

Kuzey İrlanda polisi, "Harika göründüğü için ona 'Harika' ismini verdik" dediği çivava cinsi bir köpeği, 'ciddi öfke sorunları olduğu' gerekçesiyle gözaltına aldı.

Öfke sorunu yaşayan köpek gözaltına alındı

"O POLİS KARŞITI KIZGIN BİR MİNİK"

Gerçek adı Simba olan köpeği gözaltına alan polis, "Nigel bizimle top oynamak istemedi. O kızgın bir minik, ve kesinlikle polis karşıtı!" şeklinde konuştu.

"CİDDİ ÖFKE SORUNLARI VAR"

Kuzey İrlanda'nın Craigavon şehrinde gerçekleşen olayın ardından polis, çivava cinsi köpeğin sahiplerini bulabilmek için sosyal medyada duyuru yaptı. Duyurunun yapıldığı Facebook paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Nigel kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmek, kamu düzenin bozan davranışta bulunmak ve görevi başındaki polis memurlarına 2 kez saldırı girişiminde bulunmaktan dolayı gözaltına alındı. Ciddi öfke sorunları var.

"KESİNLİKLE POLİS KARŞITI"

Normalde onu Polis Departmanı'nın yeni üyesi olarak aramıza almak istedik ancak kendisi kızgın bir minik ve kesinlikle polis karşıtı! Tasması yoktu, ancak Avenue Road yakınlarından geldiğini tahmin ediyoruz. Lütfen sahibini bulun."

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