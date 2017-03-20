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Öfkeli amca oğlu 5 akrabasının olduğu aracı taradı

Manisa Ahmetli'ye bağlı Cambazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda 5 kişinin bulunduğu araç gözü dönmüş yakınları tarafından tarandı.

20.03.2017 - 09:27
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Cambazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.K. isimli şahıs, amcasının oğlu M.A.K.'nin (25) bulunduğu araça ateş açtı.

6 MERMİ İSABET ETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

6 mermi isabet araç içerisinde bulunan 5 yaşında ki kız çocuğu E.Ö. ile M.A.K. yaralandı. Aynı araçla Turgutlu Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedavi altına alınırken 5 yaşındaki minik E.Ö.'nün kalbi durdu. Acil serviste doktorların yoğun çabasıyla yeniden kalbi çalıştırılan talihsiz kız çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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