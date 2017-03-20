Öfkeli amca oğlu 5 akrabasının olduğu aracı taradı

Cambazlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen R.K. isimli şahıs, amcasının oğlu M.A.K.'nin (25) bulunduğu araça ateş açtı.
6 MERMİ İSABET ETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
6 mermi isabet araç içerisinde bulunan 5 yaşında ki kız çocuğu E.Ö. ile M.A.K. yaralandı. Aynı araçla Turgutlu Devlet Hastanesine getirilen yaralılar tedavi altına alınırken 5 yaşındaki minik E.Ö.'nün kalbi durdu. Acil serviste doktorların yoğun çabasıyla yeniden kalbi çalıştırılan talihsiz kız çocuğu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.