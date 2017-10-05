taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.334
USD
3,5755
EURO
4,1919
ALTIN
146,32
PETR
56,9200

Öfkeli baba 3 oğlunu tabanca ile yaraladı

Gümüşhane'de, 3 oğlunu tabancayla vurarak yaralayan Necati Özdamar gözaltına alındı.

05.10.2017 - 08:55
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında, emekli olduğu öğrenilen Necati Özdamar henüz bilinmeyen bir nedenle çocukları Recep (40), Sait (42), ve Hicabi Özdamar’la (44) evde tartışmaya başladı.

112'Yİ KENDİSİ ARADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini yatak odasına kilitlemek isteyen baba Özdamar, yanına gelmek isteyen çocuklarına belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. 3 kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Özdemir daha sonra 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öfkeli baba 3 oğlunu tabanca ile yaraladı

ŞOK GEÇİRDİ

Babalarının açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde şok geçiren baba Özdemir ise polislerce gözaltına alındı.

Öfkeli baba 3 oğlunu tabanca ile yaraladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda göğsünden yaralanan Hicabi Özdamar’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kardeşin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu
Siverek ilçesinde etrafı taşlarla örülü avluya giren kurtlar 40 koyunu telef etti.
Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu
Atalay Filiz'in Fatma Kayıkçı'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Van'da 14 kişilik minibüste 54 kaçak yakalandı
Van'da durdurulan bir 14 kişilik bir minibüsten 54 kaçak yakalandı.
Adana'da senet çetesi çökertildi
Bir kişiyi zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları ileri sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

482
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

127
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

211
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

124
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

279
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

118
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

175
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM