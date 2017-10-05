Öfkeli baba 3 oğlunu tabanca ile yaraladı

Gümüşhane'de Bağlarbaşı Mahallesi Turgut Yücel Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında, emekli olduğu öğrenilen Necati Özdamar henüz bilinmeyen bir nedenle çocukları Recep (40), Sait (42), ve Hicabi Özdamar’la (44) evde tartışmaya başladı.

112'Yİ KENDİSİ ARADI

Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini yatak odasına kilitlemek isteyen baba Özdamar, yanına gelmek isteyen çocuklarına belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. 3 kardeş kanlar içerisinde yere yığılırken, baba Özdemir daha sonra 112'yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞOK GEÇİRDİ

Babalarının açtığı ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunla yaralanan 3 kardeş ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde şok geçiren baba Özdemir ise polislerce gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda göğsünden yaralanan Hicabi Özdamar’ın durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer iki kardeşin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.