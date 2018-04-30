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Öfkeli boğa seyircilerin arasına daldı

Artvin’in Borçka ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Boğa güreşleri ilginç görüntülere sahne oldu.

İHA | 30.04.2018 - 14:52..
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Artvin'de baharın gelmesiyle hemen her yaylada geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinin Borçka ayağında 120 boğa üstünlük için kıyasıya kapıştı.

Öfkeli boğa seyircilerin arasına daldı

HIZINI ALAMAYAN BOĞA SAHİBİNİ EZDİ

Borçka Baraj gövdesi Çamlık Arena'da yapılan güreşler ilginç görüntülere sahne oldu. Rakibinden kaçan boğalar seyircilerin arasına daldı, bununla yetinmeyen boğa sahibini de ezdi.

Artvin'de boğa seyircilerin arasına daldı VİDEO


120 BOĞA GÜREŞTİ

Boğa güreşlerine çevre illerden getirilen boğalarla birlikte 7 kategoride 120 boğa güreşti. Kategorilerinde derece alan boğalar sahiplerine para ödülü yani sıra, plaket ve kupalar ile ödüllendirildi.

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