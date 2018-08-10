taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.234
USD
6,4097
EURO
7,3469
ALTIN
250,61
PETR
72,5700

Öfkeli insanlar zeki olduğunu iddia ediyor

Varşova Üniversitesi'nde yapılan testler sonucu öfkeli insanların bilişsel yeteneklerini abarttıkları gözlemlendi.

AA | 10.08.2018 - 17:31..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Varşova Üniversitesi'nde görevli olan bilim adamlarının yaptığı araştırmada 500'den fazla lisans öğrencisinin öfkelerini ölçmek için teste tabi tuttu.

Öğrenciler sonrasında kendi zekalarını belirledikleri testten geçerken aşama sonunda nesnel bir zeka testinden geçirildi.

Öfkeli insanlar zeki olduğunu iddia ediyor

ÖFKELİ İNSANLAR BİLİŞŞEL YETENEĞİNİ ABARTIYOR

Hemen öfkelenmeye meyilli insanların bilişsel yeteneklerini abarttığı, diğer yandan da nevrotik olanların zekalarını küçümsediği belirlendi. Öfke ve zeka seviyesinin arasında bir bağlantı olmadığını aktaran uzmanlar neden sonuç ilişkisini daha iyi anlamak için fazla araştırma yapılması gerektiğini aktardı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

ABD'den Türkiye'ye Brunson çağrısı

1126
Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

Başkan Erdoğan: Çeşitli kampanyalar yürütüyorlar

1412
Mike Pence'den Brunson tehdidi

Mike Pence'den Brunson tehdidi

827
Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

Erdoğan'dan tezahürat yapan kişiye uyarı

197
Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil

Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil

565
Erdoğan'dan döviz spekülatörlerine gözdağı

Erdoğan'dan döviz spekülatörlerine gözdağı

605
Bakan Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modelini açıkladı

Bakan Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Modelini açıkladı

518
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM