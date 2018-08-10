Öfkeli insanlar zeki olduğunu iddia ediyor

Varşova Üniversitesi'nde görevli olan bilim adamlarının yaptığı araştırmada 500'den fazla lisans öğrencisinin öfkelerini ölçmek için teste tabi tuttu.

Öğrenciler sonrasında kendi zekalarını belirledikleri testten geçerken aşama sonunda nesnel bir zeka testinden geçirildi.





ÖFKELİ İNSANLAR BİLİŞŞEL YETENEĞİNİ ABARTIYOR

Hemen öfkelenmeye meyilli insanların bilişsel yeteneklerini abarttığı, diğer yandan da nevrotik olanların zekalarını küçümsediği belirlendi. Öfke ve zeka seviyesinin arasında bir bağlantı olmadığını aktaran uzmanlar neden sonuç ilişkisini daha iyi anlamak için fazla araştırma yapılması gerektiğini aktardı.