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Öfkeli kadın kavga ettiği kocasının aracını parçaladı

Adana'da eşiyle kavga eden genç kadın, sinirini kocasının otomobilinden aldı..

18.01.2017 - 10:52
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Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda; B.K. isimli genç kadın, bir süre önce eşi S.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası S.K. evi terk edip gitti. Kadın ise evden koşarak çıkıp kocasının park halindeki otomobilinin yanına geldi.

SİNİRİNİ OTOMOBİLDEN ALDI

Öfkeli kadın, önce otomobili çizerek zarar verdi. Öfkesini alamayan kadın, daha sonra aracın dikiz aynalarını, sileceği ve park lambalarını kırdı. Siniri bir türlü geçmeyen genç kadın, yoldan geçen vatandaşların şaşkın bakışları arasında aracı defalarca tekmeledi.

Bu arada bir başka oto sahibi, hemen olay yerine gelerek park halindeki aracının da zarar görmemesi için alıp götürdü. Genç kadın ise koşarak yol kenarına gelip kilit parke taşını aldı ve tekrar geri gelerek otomobile taşla zarar vermeye başladı. Genç kadın otomobilin arka, ön ve kapı camlarını taşla tek tek kırdı.Öfkeli kadın kavga ettiği kocasının aracını parçaladı

"KOCAMIN ARACI SİZE NE"

Çevredeki vatandaşların "Yapmayın" uyarısına "Kocamın aracı size ne" diye yanıt vererek araca zarar vermeye devam eden B.K., bir süre daha zarar verdikten sonra taşı otomobilin üzerine atıp hızlı adımlarla evine doğru gitti.

Öfkeli kadın kavga ettiği kocasının aracını parçaladı

Öfkeli kadın kavga ettiği kocasının aracını parçaladı

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