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Ofset nedir

Bir çeşit matbaa basım tekniği olan ofset, su ile mürekkebin karışmadan basılması prensibine dayanır.

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Günlük hayatımızda kartvizit, kitap, dergi, gazete ve ajanda gibi kullandığımız bazı materyaller, devasa boyutlardaki sistem makinelerde üretilmektedir. Bu baskılar arasındaki en çok tercih edilen tür de ofsettir.

En yeni baskı tekniklerinden biri olan ofset, su ve yağlı mürekkebin karışmadan klişe, yani aktarılmak istenen nesneye şekil verilerek uygulanması sistemidir.

Ofset nedir

OFSET'İN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Düşük maliyette yüksek verim sağlayan ofset sistemi, günümüzde tüm dünyada en sık kullanılan baskı sistemidir. Bu baskı sisteminde “suyun yağ bazlı mürekkeple karışmaması” prensibi temel alınmakta, içeriğindeki farklı hazneler ile tek seferde farklı renklerden oluşan bir işi rahatlıkla çıkartabilmektedir. taşır. Mavi, kırmızı, sarı ve siyah, diğer tüm renklerin elde edilmesi için kullanılır.

Ofset nedir

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