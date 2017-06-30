Oğlu 88 yaşındaki annesini elleriyle boğarak öldürdü

Özel bir firmada işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanarak annesinin evinde kalmaya başlayan V. Dirilik'in ruhsal sorunlar yaşadığı, bu yüzden de annesiyle sık sık tartıştığı bildirildi.

TARTIŞTILAR

İddiaya göre bugün sabah saatlerinde Merkez Yıldızbağları Mahallesi Acar Sokak'ta evlerinin girişindeki bahçede oturdukları sırada anne- oğul yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine de V. Dirilik, annesi Karanfil Dirilik'i boğazını sıkarak öldürdü, ardından da kaçtı.

KOMŞULAR DUYDU

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından Karanfil Dirilik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Annesini öldürdükten sonra kaçan V. Dirlik'in yakalanması için polis çalışma başlattı.





