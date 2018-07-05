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Oğlu defnedildikten 3 saat sonra hayatını kaybetti

Bolu'da, trafik kazasında ölen oğlunun cenazesinden 3 saat sonra kalp krizi geçiren kadın vefat etti.

AA | 05.07.2018 - 19:10..
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Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ersin Yıldız'ın cenazesi, memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyünde, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Gelecek hafta askere gideceği öğrenilen Ersin Yıldız’ın 53 yaşındaki annesi Behiye Yıldız ise oğlunun ölüm haberini alınca fenalaştı.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Sağlık ekiplerinin desteği ile ayakta durabilen anne Yıldız, oğlu toprağa verildikten yaklaşık 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Yıldız, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anne Yıldız'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Akıncılar köyüne getirildi. Yıldız'ın cenazesinin akşam vakti kılınacak cenaze namazının ardından oğlunun yanına defnedileceği öğrenildi.

OLAY

Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarpmış kazada, kamyonet sürücüsü Özcan ve yanında bulunan Ersin Yıldız araçta sıkışmıştı.

Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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