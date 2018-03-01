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Oğlu evlenmeyince taktığı altını geri istedi

Kayseri’de bir kadın, oğlu evlenmeyince komşusuna mektup yazıp, komşu kızının düğününde taktığı çeyrek altını kendisine geri getirmesi talebinde bulundu.

İHA | 01.03.2018 - 10:44..
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Oğlunun evlenmesinden umudunu kesen M.K., kızının düğününe gidip çeyrek altın taktığı komşusu M.Ç.’ye mektup yazdı.

"OĞLUM EVLENMEK İSTEMİYOR"

Bu isteğine gerekçe olarak 38 yaşına gelen oğlunun evlenmemesini gösteren M.K., mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Bu mektubu size oğlumun düğün davetiyesi olarak göndermek isterdim. Olmadı. Oğlum 38 yaşına gelmesine rağmen evlenmek istemiyor. Kısmet olmayınca olmuyormuş. Ne yaptıysam olmadı. Meryem Hanım derim ki, sizin kızın düğününde takmış olduğumuz çeyrek altını iade ederseniz memnun olurum. Size ve ailenize sağlıklar dilerim.”

Oğlu evlenmeyince taktığı altını geri istedi

ALTINI İADE ETTİ

Aldığı not karşısında şoke olan M.Ç. ve ailesi, olayın şaka mı gerçek mi olduğunu anlamak için M.K.’yı aradı. Nottaki ifadelerini tekrarlayan M.K., isteğini yineledi. Bunun üzerine evlenen A.Ç.’nin ağabeyi M.Ç. hemen kuyumcudan çeyrek altın alıp evine gittiği M.K.’ya teslim etti.

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