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Hasta oğlu için üfürükçülerden medet uman kadın dolandırıldı

Antalya’da hasta oğlu olan 60 yaşındaki kadını, üfürükçü bulacağını vadederek 19 bin lira dolandıran Ş.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 05.05.2018 - 12:06..
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Kemer ilçesinde hasta olan oğlunu tıbbi imkanlarla tedavi ettirmekten umudunu kesen S.U.(60), üfürükçü denilen kişilerden medet ummaya başladı. Bu sırada tanıştığı ve kendisini A.S. (62) olarak tanıtan şahıs, iddiaya göre, "Sana nefesi kuvvetli birisini ayarlayacağım." diyerek kadından para almaya başladı.

Bir süre sonra kuşkulanan ve para vermek istemeyen kadın bu kez de tehditle karşılaşınca polise başvurarak her şeyi anlattı.

Hasta oğlu için üfürükçülerden medet uman kadın dolandırıldı

SAHTE KİMLİK KULLANIYORMUŞ

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınla buluştuğu sırada yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin üzerinden A.S. adına düzenlenmiş sahte kimliğin olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Yapılan inceleme sonucunda şüphelinin gerçek kimliğinin Ş.S. olduğu ve “yağma” suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki ifadesinin ardından "Dolandırıcılık, tehdit, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ş.S, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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