Oğlu itiraz etti, Necip Fazıl'ın büstü kaldırıldı

Mehmet Kısakürek'in avukatları aracılığıyla belediyeye gönderdiği İhtarnamede, büstün izinsiz yapıldığı ve Necip Fazıl'ı tam anlamıyla yansıtmadığı gibi, uydurma bir tipleme ile kamuoyuna sunularak kişilik haklarının ihlal edildiği belirtildi.

Isparta Belediyesi tarafından 2002 yılında Gökçay Mesire Alanı'ndaki Tarih Yolu'na Türk tarihine damgasını vuran ünlü düşünürler, sanatçılar ve yazarların büstleri konuldu.

BÜST KALDIRILDI

Burada yer alan Necip Fazıl Kısakürek'e ait büst ise oğlu Mehmet Kısakürek'in itirazı üzerine belediye tarafından kaldırıldı.