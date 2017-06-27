Oğlu öldürülen baba gelinini suçladı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde İsa Arıç, olaydan yaklaşık 2 ay önce akrabası Z.K. ile resmi nikahsız evlendi. Z.K.'nin sevgilisi İ.D. gece saat 03.00 sıralarında eve geldi. Çift yatak odalarında uyurken İ.D., genç kadını ayağını çimdikleyerek uyandırdı.

ÖLDÜRÜP KAÇTI

Elinde büyük bir bıçak bulunan İ.D. ile Z.K. evin salonuna giderek konuşmaya başladı. Bu sırada uyanan İsa Arıç, evin salonunda gördüğü İ.D.'ye 'Sen kimsin' diye bağırdı. Çıkan kavgada İ.D., Arıç'ı bıçaklayarak öldürdü.

CİNAYET İTİRAFI

Başlatılan soruşturma kapsamında Z.K., ilk olarak olayı görmediğini söyledi, ancak çapraz sorguda cinayeti sevgilisi İ.D.'nin işlediğini itiraf etti.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Z.K. ile sevgilisi İ.D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Z.K. hakkında kasten öldürmeye iştirak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken İ.D. hakkındaki soruşturma ise devam ediyor.

TEHDİT ETTİLER, SAVCILIĞA GİTTİ

İsa Arıç'ın babası Musa Arıç ise olaydan sonra tehdit edildiğini öne sürerek bugün Adana Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GELİN PLANLADI İDDİASI

Oğlunun, gelini ve onun sevgilisi tarafından planlanarak öldürüldüğünü öne süren Arıç, şunları söyledi: "Benim evim ile oğlumun evi karşı karşıya. Gelin bağırınca biz de annesiyle koşup baktık. Gelin bize 'bilmiyorum' diye yanıt verdi. İçeri girdiğimizde çocuğumuz yerde yatıyor ölmüştü. Yine de hastaneye götürdük bir ümit diye ama yaşamadı. Raporlara göre katil üzeri kan olunca oğlumun gömleğini giymiş. Yakalandığında üzerinde oğlumun gömleği vardı. Sigara içilmiş, bıçak yıkanmış, odalarda kan izleri var ancak temizlenmiş. Çocuğum öldürüldükten sonra bekletilmiş. Gelinimin üzerinin değiştirilmiş olması gelinimin bu işe iştirak ettiğini göstermektedir. Bu iki kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Oğlum evlenmek istediğini söylediğinde genç yaşta evlenmek istemesine karşı çıktım. Oğlum ısrar edince kabul ettim.

OĞLUMU TEHDİT ETMİŞ

Katil oğlumu daha önce tehdit etmiş. Sosyal medya hesabında katil hep tehditkar paylaşımlar yapmış. Yanımda çalışan, ekmek verdiğim insan oğlumu hunharca katletmişler. Gelinimi, kızım olarak gördüm."









