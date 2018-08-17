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Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı

Kocaeli'de oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia eden 80 yaşındaki kadın, denize atlayarak intihara kalkıştı.

İHA | 17.08.2018 - 01:30..
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Gölcük ilçesi Kavaklı Vapur İskelesi’nde 80 yaşındaki G.Ç. isimli kadın, oğlunun kendisini evden kovaladığını iddia ederek denize atladı.

SON ANDA BOĞULMAKTAN KURTARDILAR

Kadının bir anda iskeleden denize atladığını gören vatandaşlar, denize atlayarak kadını son anda boğulmaktan kurtardı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan G.Ç. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Oğlu tarafından evden atılan kadın denize atladı

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