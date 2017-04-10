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Oğlu ve kızıyla keçeciliği yaşatıyor

Yarım asırdır keçecilik mesleğini sürdüren Mustafa Arpaözü, 'keçecilik giderek yok oluyor' diyenlere inat mesleğini geliştiriyor.

10.04.2017 - 10:24
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Arpaözü, Afyonkarahisar'da üniversite mezunu oğlu ve kızıyla birlikte özel sipariş üzerine keçeden birçok ürün yapıp, yurt içi ve yurt dışına gönderiyor.

Mustafa Arpaözü, ailesinin asırlardır sürdürdüğü keçecilik mesleğinin dördüncü kuşak temsilciliğini yapıyor. Kent merkezindeki dükkanında çalışan Mustafa Arpaözü'ne ikisi de işletme fakültesi mezunu çocukları 32 yaşındaki Fahrettin Arpaözü ile 27 yaşındaki Sabriye Arpaözü yardım ediyor.

Oğlu ve kızıyla keçeciliği yaşatıyor
Keçeden çorap, yelek, şapka, gelinlik ve abiye, kostüm, mont ve daha birçok ürün yapabilen Arpaözü, kendisinden sonra mesleğini oğlu ve kızının gelecek nesillere taşıyacağını söyledi. Keçeciliği yenilikler katarak devam ettirdiklerini belirten Mustafa Arpaözü şunları anlattı:
"Halkın keçe kullanım alanlarını genişlettik. Keçe denilince akla çobanların kullandığı kepenekler ve yere serilen, yer keçesi olarak bilinen ürünler geliyordu. Daha çok kırsal kesimlerde kullanılıyordu. Şu anda yaptığımız işlemlerle keçenin girmediği alan kalmadı. Keçe şimdilerde giyim ürünlerinde kullanılıyor. Film setlerinde nostaljik olarak kullanılıyor. Çoraptan, yeleğe, şapkaya kadar kullanılıyor."

Oğlu ve kızıyla keçeciliği yaşatıyor

KEÇEDEN BEBEK ODALARI

Keçenin özellikle Avrupa ülkelerinde yeni doğan çocukların giyiminden, yatağına kadar birçok alanda kullanıldığına dikkati çeken Arpaözü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda ağırlıklı olarak herkesin kullanabileceği keçe kumaşlar üretiyoruz. Bu kumaşı nasıl ve nerede kullanmak isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Bir başka kullanım alanı ise hakiki ipekle birleştirerek özel geceler için abiye kıyafetler yapıyoruz. Avrupa'nın bizden istediği ise 0-3 yaş arası çocukların bütün giyecekleri ve yatağındaki yastığından yorganına kadar her şeyin keçeden olması. Ayrıca keçeden oyuncaklar istiyorlar."

Oğlu ve kızıyla keçeciliği yaşatıyor

'YÜZDE 100 DOĞAL VE KATIKSIZ'

Keçe ustası Mustafa Arpaözü, kullanılan malzemelerin hiçbir şekilde alerjik olmadığını, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı yüzde 100 organik yünlerden oluştuğunu vurguladı. Avrupa ülkelerinde ipekle birleştirilmiş keçe ürünleri, gelinlik ve abiye, yöresel kostüm, mont ve pardösü gibi ürünlerin tercih edildiğini kaydeden Arpaözü, "Sanayide kullanılan keçeler de yapıyoruz. Bize gelen talepler doğrultusunda kalınlığı ne olursa olsun, ölçülerini verdikleri takdirde hepsini yapma imkanımız var. Avrupa'da bunu yapanlar keçenin içine petrol ürünleri de katıyor. Bizim sanayi keçelerimiz yüzde 100 doğal ve katıksız" dedi.

Oğlu ve kızıyla keçeciliği yaşatıyor

VEKİLLERDEN 500 SECCADE SİPARİŞİ

Babası ve ağabeyiyle birlikte çalışan Sabriye Arpaözü de, çocukluğundan beri keçenin içinde büyüdüğünü belirterek, 10 yıldır bu işi yaptığını anlattı. Kendini keçe nakışçılığında geliştirdiğini belirten Sabriye Arpaözü, "Elimizden geldiği kadar bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Biz babamızdan aldık kendi çocuklarımıza devredeceğiz. Bugüne kadar siparişlerden pek zorlandığım olmadı. Sanırım bundan sonra da zorlanmam" dedi.
Özellikle seccade işlemesine merak sardığını aktaran Arpaözü, "Buraya gelen bir bakanımıza seccade hediye ettik. O kadar ilginç bulmuşlar ki meclisteki milletvekillerimizden yaklaşık 500 sipariş aldık" diye konuştu. Arpaözü, verilen siparişlerin zorluk derecesine göre bir günde de bitirebildiğini, 40 gün üzerinde uğraştığı siparişler de olduğunu kaydetti.

KADINLARA YÖNELİK KURS HAZIRLIĞI

Fahrettin Arpaözü de, üniversite öğreniminin ardından baba mesleğini seçtiğini söyledi. Keçecilikte yeni projeleri olduğunu belirten Arpaözü, şöyle dedi:
"Yeni bir çalışma ile ipek ve yünü birleştirerek gelinlik yapmaya çalışıyorum. Ankara'da bir üniversitemiz ile birlikte kadınlara yönelik kurslar hazırlama aşamasındayız. Bu kurslarımız sayesinde hanımlarımız da keçecilikten oldukça güzel gelir elde edebilecek. Bu da Avrupa fonları destekli olacak. Ümit ediyorum ki bu konuda da başarılı olacağız."

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