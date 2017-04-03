Oğlu vurulan anne dehşet saçtı

İddiaya göre, B.Y. (23) ve O.K. (19) henüz belirlenemeyen nedenle Samsun'da yaşayan Bahar A'nın (29) evine av tüfeğiyle ateş etti. Bu sırada, evin önünde oynayan Bahar A'nın oğlu Baran A. (10) tüfekten çıkan saçmaların ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

BAŞINDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALADI

Oğlunun yaralandığını gören Bahar A, tabancayla ateş ederek B.Y'yi başından, O.K'yi de göğsünden yaraladı. 112 Acil Servis ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan B.Y. ve O.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bahar A. ve olayla ilgili bağlantısı oldukları öne sürülen E.K. (41) ile H.K. (27), İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Bahar A, basın mensuplarına, "Kendimi korudum. Neden mi vurdum? Çocuğumu vurdular." dedi.