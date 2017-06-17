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Oğlum kayıp diye yalan söyleyen baba aranıyor

İzmir, Dikili'de denize girdiği sırada araçta uyuyan çocuğunn kaybolduğunu iddia eden babanın yalan söylediği ortaya çıktı. Baba aranıyor.

17.06.2017 - 15:22
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Dikili'nin Bahçeliköy Mahallesi plajına geçen pazar günü cipiyle giden, erken emekli olduktan sonra müteahhitlik yaptığı öğrenilen 45 yaşındaki emekli komiser Tarkan Tekeoğlu, uyuyan oğlu Mehmet'i araçta bırakarak serinlemek için denize girdiğini, aracına döndüğünde ise çocuğunu bulamadığını söyleyerek jandarmaya başvurdu.

Oğlum kayıp diye yalan söyleyen baba aranıyor

KARIŞ KARIŞ ARANDI

Kayseri'den İzmir'e arazi bakmaya geldiğini anlatan Tarkan Tekeoğlu'nun iddiası üzerine, denize girmeye pek de uygun olmayan bu bölgedeki başta sazlıklar olmak üzere çevre iz takip köpeklerinin de yardımıyla özenle arandı. Sahil güvenlik ve deniz polisi ile polis balık adamlar ise denizi karış karış kontrol etti.

Oğlum kayıp diye yalan söyleyen baba aranıyor

DETAYLI EŞGAL VERMİŞTİ

Baba Tarkan Tekeoğlu, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı. Tarkan Tekeoğlu'nun üstünde kırmızı-beyaz bir tişört, mavi şort ve beyaz ayakkabı bulunduğunu söylediği çocuk için helikopter ve drone'larla yapılan arama çalışmaları da sonuçsuz kaldı. Bölgede 5 gün süren arama çalışmalarına dün son verildi.

Oğlum kayıp diye yalan söyleyen baba aranıyor

CİPTE ÇOCUK YOKTU

Jandarma ekipleri Mehmet Tekeoğlu'nun Kayseri'den itibaren geliş güzergahı olan Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Ayvalık ve Dikili  boyunca MOBESE kamerası görüntüleriyle, yol üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini tek tek taradı. Bu incelemelerde Tarkan Tekeoğlu'nun cipte tek başına olduğu saptandı.

Oğlum kayıp diye yalan söyleyen baba aranıyor

TEK OĞLU VAR, O DA 17 YAŞINDA

Bunun üzerine Tarkan Tekeoğlu'nun yakınlarıyla görüşen Jandarma, İstanbul'da yaşayan kayınvalidesi Gülser Keser, eşi Zelih Tekeoğlu ve oğlu 17 yaşındaki Batuhan Serkan Tekeoğlu, Beykoz Emniyet Müdürlüğü'nde verdikleri ifadelerinde Tarkan Tekeoğlu'nun iddia ettiği gibi Mehmet adında bir çocuğu olmadığını ve senaryonun uydurma olduğunu öğrendi.

Oğlum kayıp diye yalan söyleyen baba aranıyor

Tarkan Tekeoğlu'nun kaybolduğunu söylediği ve Mehmet diye gösterdiği fotoğrafın da tek oğlu olan 17 yaşındaki Batuhan Serkan Tekeoğlu'nun küçüklük fotoğrafı olduğu saptandı.

BU KEZ KENDİSİ ARANIYOR

Yalan ihbarı yaptıktan sonra ortadan kaybolan emekli komiser Tarkan Tekeoğlu, güvenlik güçlerine 5 gün süreyle karadan, denizden ve havadan olmayan bir çocuğu arattığı için aranıyor.

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