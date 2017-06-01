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'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

Amasya'da yaşayan 71 yaşındaki Şazimet Güden'in paralarını ve altınlarını 'Oğlun rehin alındı' diyerek alan dolandırıcılar yakalandı.

01.06.2017 - 11:38
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Şazimet Güden, oğlunun kurtarılması için gelecek polislere evdeki altın ve paraları vermesi istenmesi üzerine 4 bilezik, 10 Cumhuriyet altını, 4 yarım altın, 7 çeyrek altın, 1 yüzük, 2 küpe ve 3 bin 500 TL parayı gelen kişilere verdi.

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Güden'in ihbarı üzerine soruşturma başlatan polis, çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. 1'i kadın 3 şüphelinin taksi ile şehir dışına gittiği belirlendi. Takibe alınan dolandırıcılar 18 yaşındaki Abdulselam B., aynı yaştaki Hakan A. ve 19 yaşındaki Fatma Y., Niğde'de polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

"BİR TEK OĞLUM VAR"

Amasya'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklayarak cezaevine gönderdi. Amasya polisi, şüphelilerden ele geçirilen altın ve paraları, Şazimet Güden'e teslim etti. Güden, "Bir tek oğlum var. Dolandırıcılar bana onun rehin alındığını söyledi. Beni kandırdı. Allah, polisimizden razı olsun." dedi.

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

'Oğlun rehin alındı' diyerek yaşlı kadını dolandırdılar

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