Oğluna attığı şişe silah sayıldı

Oğlu ile tartışan baba İbrahim Kaçan, yemek yediği esnada içinde az miktarda su bulunan 500 mililitrelik pet şişeyi oğluna fırlattı.

OĞLUNA ATTIĞI PET ŞİŞEYE SİLAH DENİLDİ

Umut, babasının kendisine pet şişe fırlatmasına sinirlenerek ertesi gün soluğu mahkemede aldı. Babasından şikayetçi olmamasına rağmen yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, geçtiğimiz günlerde karar bağlandı.

9 AY HAPİS CEZASI ALDI

Pet şişenin silah sayıldığı davada baba İbrahim Kaçan, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

''PET ŞİŞEDEN NEFRET EDİYORUM''

Çocuklarının olaylara karışmasını istemediği için bu kararı aldığını ifade eden Kaçan, ''Hukuk bunun neresinde, adalet bunun neresinde. Ben eğe kötü bir babaysam çocuklarımı özel okullara neden göndereyim. Bunu üreten fabrika kapansın, biz bu suyu içmeyelim bu şişede. Ben bu şişeye baktığım her an 9 ay aklıma gelecek. Ben bu şişeden nefret ediyorum. Pet şişesinden nefret ediyorum. Bir pet şişesi silah olarak geçiyor hukukta” dedi.