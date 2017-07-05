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Oğluna işkence yapan 72 yaşındaki adam tutuklandı

Mardin'in Akıncılar köyünde 8 yaşındaki oğluna işkence yapan 72 yaşındaki baba tutuklandı.

05.07.2017 - 09:45
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Oğluna işkence yapan 72 yaşındaki adam tutuklandı

Merkez Artuklu ilçesine bağlı Akıncıler köyünde yaşayan 72 yaşındaki baba S.Ari'nin ikinci eşinden olan öz oğlu 8 yaşandaki B.A.'ya yaramazlık yaptığı gerekçesiyle evin damındaki yatağa ip ile bağlayıp üzerine su döküp urgan ipi ile dövmesi üzerine işkence görüntüleri köylüler tarafından çekilip Akıncılar Jandarma karakoluna iletildi.

OĞLUNU SUYLA ISLATIP URGANLA VURDU

Görüntülerde, babanın çocuğunu iple bağladığı yatağın altında önce üzerine su döktüğü daha sonra elindeki urgan ipi ile defalarca cocuğun değişik yerlerine vurduğu görüldü. Görüntülerde, çocuğun ağladığı ve kendini zaman zaman dayaktan korumaya çalıştığı görülerken, bileklerinden iple bağlı olduğu yatak nedeniyle dayaktan kurtulamadığını gören Jandarma köye baskın yaptı. Köye 4 gün önce baskın yapan Jandarma ekipleri, baba S.Ari'yi gözaltına alırken, çocuğu da bitkin halde buldu.

Oğluna işkence yapan 72 yaşındaki adam tutuklandı VİDEO

CANİ ADAM TUTUKLANDI

Baba sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babasından işkence gören 8 yaşındaki B.A ise, önce Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük B.A. Mardin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alınırken, zaman zaman devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alınan çocuğun, psikolog gözetiminde tutulduğu da belirtildi.

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