Madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunu öldürdü

Ankara’nın Güneşevler Mahallesi Şehit Pilot Fatih Korçam Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında ikamet eden R. Y., akşam saatlerinde evine gelen psikolojik sorunları olan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu F.Y. ile tartışmaya başladı.

OĞLUNA 7 EL ATEŞ ETTİ

Tartışmanın alevlenmesiyle silahını eline alan baba, oğlunu 7 yerinden vurdu. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri F.Y’nin öldüğünü tespit ederken, polis ekipleri ise oğlunu öldüren R. F.’yi olay yerinde silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayı duyan akrabalar evin önüne geldi.

ÇOCUĞUN MADDE BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan F.Y.’nin evlenip boşandığı ve boşandığı eşinden bir çocuğu olduğu öğrenildi. Sürekli ailesi ile tartıştığı psikolojik sorunlarının olduğu ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen F.Y.’nin, geçen gün ailesi ile tartışması sonucu babasının ihbarı üzerine polisler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis, olayı detaylı şekilde inceleme altına aldı.

"BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"

Öte yandan baba olaydan sonra dışarıya çıktı ve komşularına "Ben onu öldürmesem o beni öldürecekti" dedi.