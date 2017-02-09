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Oğluna sünnet düğünü yapmak için iş yerini soydu

Bursa'da oğluna sünnet düğünü yapmak için iş yerinin kasasını soyan bir kişi polisler tarafından yakalandı.

09.02.2017 - 16:34
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HIRSIZLIK

Olay, 5 gün önce Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi Kültür Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, U.C.’ye ait elektrik üretim firmasının çelik kasası kimliği belirsiz kişi tarafından soyuldu.

HIRSIZ ÇALIŞAN ÇIKTI

Kimliği belirsiz kişi kasanın içerisinden 75 bin lira, 7 bin dolar ile 9 reşat altın, 4 çeyrek altın. 3 yarım altın ve 1 pırlanta küpeyi alarak kayıplara karıştı. U.C.’nin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olaydan bir gün sonra iş yerinden istifa edip ayrılan M.A.A. (31) isimli kişiyi takibe aldı. Polis iş yerinde şoför olarak çalışan M.A.A.’nın kasaya ait anahtarın bir kopyasını birkaç gün önce bastırdığını ve olaydan sonraki günde istifa ettiğini belirledi. Paraları bir yakınının otomobiline sakladığı belirlenen M.A.A. paraları almaya giderken hırsızlık büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Oğluna sünnet düğünü yapmak için iş yerini soydu

SÜNNET DÜĞÜNÜ YAPMAK İÇİN SOYDU

Suçunu itiraf eden zanlı, sorgusunda kasayı oğluna sünnet düğünü yapabilmek için soyduğunu söyledi. Polis ekipleri bir garajda otomobil içerisine saklanan para ve altınları bulup sahibine teslim etti. Emniyetteki ifadesi tamamlanan M.A.A. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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