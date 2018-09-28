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Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

Eskişehir'de gece eve alkollü gelen oğlu 22 yaşındaki İbrahim Öksüz'le tartışıp av tüfeğiyle öldüren baba Osman Öksüz 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 28.09.2018 - 18:46..
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Olay, geçen 10 Mart'ta Muttalip Emirler Mahallesi Ermiş Sokak'ta meydana geldi.

OĞLUNA AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, Osman Öksüz, gece eve alkollü gelen oğlu İbrahim Öksüz'e kapıyı açmadı. Osman Öksüz, bağırarak kapıyı açıp, para ve otomobili vermesini isteyen oğluna evin avlusunda ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti.

Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

2 AY ÖNCE ASKERDEN GELEN OĞUL ÖLDÜ

2 ay önce askerden geldiği belirtilen İbrahim Öksüz, başından vurularak olay yerinde öldü. Tutuklanan baba Osman Öksüz hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

20 YIL HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık Osman Öksüz bugün son kez yapılan duruşmada, mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, pişman olduğunu söyleyen Osman Öksüz'ü 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 20 yıl hapis

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