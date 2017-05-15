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Oğlunu balık havuzunda ölü buldu

Bursa'da evlerinin bahçesindeki havuzda beslediği balıklara yem vermek isteyen 22 yaşındaki Emre Kahraman babası tarafından ölü bulundu.

15.05.2017 - 09:27
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Oğlunu balık havuzunda ölü buldu

Olay, Osmangazi ilçesinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Saat 00.30 sıralarında eve gelen 22 yaşındaki Emre Kahraman 15 yaşındaki kız kardeşi Sena'nın odasına giderek uyuyup uyumadığını kontrol etti, uykudan uyanan kardeşine bahçedeki balıklara yem vereceğini söyleyerek dışarı çıktı.

Bu sırada evde bulunan baba Saffet Kahraman bahçeden gürültü duyunca dışarı çıktı ve oğlunu havuzun içinde baygın halde buldu. Oğlunu havuzdan çıkaran Saffet Kahraman durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Muradiye Devlet Hastanesine götürülen Emre Kahraman doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİYLE VEDALAŞIR GİBİ ÖPTÜ, SARILDI

8 ay önce askerden gelen ve balık merakı nedeniyle bahçeye havuzu kendisinin yaptığı belirtilen Emre Kahraman'ın cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sena Kahraman; "Ağabeyim 00.30 gibi eve geldi. Benim yanıma girdi; sarıldı, öptü. Sonra aşağıya indi. Babamın bağırışıyla ben de indim. Babamın ağabeyimi havuzdan çıkardığını gördüm. Ben de sağlık ekiplerine haber verdim." dedi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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