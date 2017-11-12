Oğlunu boğarak öldüren baba

Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi.

İPLE BOĞDU

Belediyeden malulen emekli Hasan E., evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Hasan D., oğlunu öldürdükten sonra bileklerini kesip, ilaç içerek, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Haydar'ın cansız bedenini bulurken, intihara kalkışan Hasan D. ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Haydar E.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan Hasan E., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.













