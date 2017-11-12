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Oğlunu boğarak öldüren baba

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğunun yaramazlık yapmasına sinirlenen baba evlat katili oldu.

12.11.2017 - 19:57
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Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi Büklüm Sokak'ta meydana geldi.

İPLE BOĞDU

Belediyeden malulen emekli Hasan E., evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü.

Oğlunu boğarak öldüren baba

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Hasan D., oğlunu öldürdükten sonra bileklerini kesip, ilaç içerek, intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Haydar'ın cansız bedenini bulurken, intihara kalkışan Hasan D. ise çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu boğarak öldüren baba

GÖZALTINA ALINDI

Haydar E.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Gözaltına alınan Hasan E., tedavisinin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Oğlunu boğarak öldüren baba

Oğlunu boğarak öldüren baba

Oğlunu boğarak öldüren baba

Oğlunu boğarak öldüren baba

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