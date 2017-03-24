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Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Adana'da işsizlik yüzünden bunalıma giren 36 yaşındaki Erdoğan Bilir, 1 yaşındaki oğlunu komşuya bırakıp canına kıydı.

24.03.2017 - 14:26
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Yüreğir İlçesi Levent Mahallesi'nde oturan işsiz Erdoğan Bilir, yemek şirketinde çalışan eşi Ayşegül Bilir işe gittikten sonra oğlu A.'yı da "Durmuyor, biraz sizde kalsın, çocuk kendine gelir" diyerek komşularına bıraktı.

TABANCASIYLA KENDİNİ BAŞINDAN VURDU

Ardından yatak odasına giren Erdoğan Bilir, tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesini duyup yatak odasına giren kızı 14 yaşındaki I., babasını kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bilir'in öldüğü anlaşıldı.

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

EŞİNİN ACI FERYADI: ÖLMEDİ DEYİN

Acı haberi duyup eve gelen Ayşegül Bilir, "Erdoğan ölmedi deyin, bunu yapma Erdoğan. Neden yaptın Erdoğan" diyerek feryat etti.

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

SOSYAL MEDYADA CUMA MESAJI YAZDI

Denetimli serbestlikten yararlanarak 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Erdoğan Bilir'in sosyal medyadaki sayfasına, olaydan 3 saat önce 'Cümlemizin Cuması mübarek olsun Allah hepimizin işini rast getirsin inşallah..' paylaşımı yaptığı görüldü. Hangi suçtan cezaevine girdiği açıklanmayan Bilir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldıOğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti


Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

Oğlunu komşuya bırakıp intihar etti

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