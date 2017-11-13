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Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Kayseri'de oğlunu boğarak öldüren baba ifadesinde, komşuların sürekli şikayete gelmesi üzerine kendine hakim olamadığını söyledi.

13.11.2017 - 12:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde dün, belediyeden malulen emekli, 4 çocuk babası Hasan E., iddiaya göre, evde ve mahallede yaramazlık yapmasına sinirlendiği oğlu Haydar E.'yi evlerinin önünde bulunan üç tekerlekli motosikletinin arka kısmındaki kasanın içine sokup, iple boğarak, öldürdü.

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

"MAHALLE BASKISI YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"

Olayın ardından gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere emniyete götürülen Hasan E.'nin, ilk ifadesinde, oğlunu, yaramazlık yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği için 'mahalle baskısı' nedeniyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Oğlunu öldürdükten sonra bileklerini keserek, intihar etmek istediğini, kendisini eşiyle komşularının kurtardığını anlatan Hasan E., şunları söyledi: 
"Canımı, oğlumu kaybettim. Kim, çocuğunu öldürmek ister? Haydar, çok hareketli bir çocuktu. Komşu çocukları ve mahalledekilerle sürekli kavga ediyor, o yüzden bana şikayetler geliyordu. Yaramazlık yapmaması için defalarca ben ve annesi Gülsan, ikaz ettik; ama dinlemedi. Oğlumun yaramazlıklarından dolayı komşular ve mahalledeki vatandaşlar, kapımıza gelip, bana hakaret ve küfür ediyorlardı. Onlara karşılık veremediğim için gurur yaptım.

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

"ÖLECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEDİ"

Dün de komşular, yine şikayete geldi. Haydar'ı uyardığımda, bana karşılık verince, sinirlendim. Önce döverek, hırpaladım. Sonra kendime hakim olamadım. O anda boğazını iple sıktım. Öleceği aklıma hiç gelmedi. Öldüğünü anlayınca, çok pişman oldum. Kendimi evde asmak istedim; ama beceremedim. Sonra bileklerimi kesip, yaşamıma son vermeye kalkıştım; ama eşim ve komşular, beni kurtardı."

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

Oğlunu öldüren baba, sebebi mahalle baskısı dedi

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