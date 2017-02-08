taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.489
USD
3,7517
EURO
3,9998
ALTIN
148,55
PETR
54,6900

Oğlunu öldürüp intihar etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir baba, uyuyan oğlunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

08.02.2017 - 10:56
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İlçe merkezinde çiftçilik yapan Rahim İşleker (50), Reşadiye Mahallesi'ndeki evlerinde, yatağında uyuyan oğlu Abdullah İşleker'i (23) tabancayla öldürdü.

HAYATINA SON VERDİ

Baba İşleker, ardından başına dayadığı aynı silahla intihar etti.

Silah sesleriyle uyanan ailenin diğer fertleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından baba ve oğlunun cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

123
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

124
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

41
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

120
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

24
FETÖ'cülere pembe oda yasağı

FETÖ'cülere pembe oda yasağı

47
El Bab'ın merkezine girildi

El Bab'ın merkezine girildi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM