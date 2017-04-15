taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

Oğlunu takdis etmeyi reddeden papazı bıçakladı

Yunanistan'da Paskalya bayramı ayini için kiliseye giden bir baba ve oğlu, kendilerini takdis etmeyi reddeden papazı bıçakladı.

15.04.2017 - 22:41
  1. Haberler
  2. Dünya

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, İmathias ilindeki Klidi kasabasında ayin için kiliseye giden 69 yaşında bir kişi ile beraberindeki 23 yaşındaki oğlunu bilinmeyen nedenden takdis etmeyi reddeden kilisenin papazı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonunda kilisenin dışında bekleyen baba ve oğlu ayinin sona ermesiyle avluya çıkan papaza küfür ederek bıçaklı saldırıda bulundu.

Bıçak darbeleri ile kolundan yaralanan yaralanan papaz, Aleksandria Hastanesinde tedavi altına alınırken, saldırı sırasında papazın cep telefonunu çalarak kaçan iki saldırgan yakalandı.

Olayla ilgili Veria savcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

Başbakan: FETÖ ile ilgili önemli bir şey tespit ettik

171
Nejat İşler istifa etti

Nejat İşler istifa etti

80
Kuzey Kore'den dev tören

Kuzey Kore'den dev tören

123
Kuzey Kore'yle ABD ilk kez bu kadar savaşa yakın

Kuzey Kore'yle ABD ilk kez bu kadar savaşa yakın

172
Cem Yılmaz oyunun rengini belli etti

Cem Yılmaz oyunun rengini belli etti

511
Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

Fransa'da az alkışladılar diye salondan atıldılar

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizeli vatandaşla referandum sohbeti

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM