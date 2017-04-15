Oğlunu takdis etmeyi reddeden papazı bıçakladı

Yunanistan'da Paskalya bayramı ayini için kiliseye giden bir baba ve oğlu, kendilerini takdis etmeyi reddeden papazı bıçakladı.

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Renk körü olan adam gözyaşlarını tutamadı

Renk körü olan bir adam kendisi için özel olarak hazırlanan gözlüğü taktıktan sonra mutluluk gözyaşları döktü.