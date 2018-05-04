Oğlunu tekerlekli sandalyeyle her gün okula götürüyor

Doğumsal beyin felci nedeniyle yürüme engelli olan Alpaslan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Oğulcan Kanlıçay, engeline rağmen eğitimini aksatmıyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ

Düzenli okula giden ve derslerinde de başarı gösteren Oğulcan'ın arkasındaki en büyük güç ise annesi 62 yaşındaki Leman Kanlıçay. Oğlunu, sıcak soğuk demeden, yorulmak nedir bilmeden her gün tekerlekli sandalyesi ile okula getiren anne Kanlıçay, tüm gün okulun bahçesinde bekledikten sonra oğlunu alarak evine dönüyor.

"OĞLUMU TOPLUMDAN SOYUTLAMAK İSTEMİYORUM"

Oğlunu büyütürken toplumdan soyutlamak yerine sürekli oğlunu yaşamın içine katmaya çalıştığını anlatan anne Leman Kanlıçay, "Ben Oğlulcan'ı asla toplumdan soyutlamak istemedim. Her zaman toplumda olsun istedim. İnsanların Oğulcan'ın bu halini benimsemesini istedim. O açıdan toplumdan uzak tutmadım.

Beş yıldır oğlumu okula bıraktıktan sonra gün boyunca oğlumu okuldan çıkış saatine kadar bekledim. Oğlumun engelliler okuluna gitmesini istemişlerdi. Oraya da toplum içinde olsun diye götürmedim. Onun da faydalarını gördüm. Engelli okulunda beş çocukla ders yaparken burada daha çok çocukla bir arada oldu. Daha iyi bir eğitim aldı. Arkadaşları ile kaynaştı. Öğretmenleri çok iyi" dedi.