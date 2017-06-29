Oğlunu ve torununu küfür ettiği için öldürdü

Dün sabah saat 06.00 sıralarında Hatip Köyü'nde Çıldır ailesinin yaşadığı evde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki İsmail Çıldır, tarlaya gitmek için traktöre binmeye hazırlanan 34 yaşındaki torunu Mustafa Çıldır'ı av tüfeğiyle vurdu.

ÖNCE TORUNUNU SONRA OĞLUNU VURDU

Daha sonra elinde tüfekle oğlunun yattığı odaya giden İsmail Çıldır, yatağında uyuyan 60 yaşındaki oğlu Kamil Çıldır'a ateş etti. Mustafa Çıldır ve Kamil Çıldır olay yerinde yaşamını yitirdi.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Olaydan sonra jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İsmail Çıldır, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda torununun olaydan bir gün önce kendisine küfür ettiğini öne süren Çıldır, küfürleri içine sindiremediği için duvarda asılı duran av tüfeğini alarak torununu ve oğlunu öldürdüğünü söyledi.

TUTUKLANDI

Sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail Çıldır, Kastamonu Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.