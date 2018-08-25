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Oğlunun balkondan düştüğünü gören anne pencereden atladı

Bursa'da bir anne, 2 yaşındaki oğlunun camdan düştüğünü görünce kendini 4 katlı apartmanın en üst katındaki pencereden attı. Olayda küçük çocuk yaşamını yitirdi, anne ise ağır yaralı.

DHA | 25.08.2018 - 16:47..
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Bursa'da, 36 yaşındaki Nigar K., 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda oynayan oğlu 2 yaşındaki Abdulvahap'ın düştüğünü görünce, çığlık atarak pencereden atladı.

Oğlunun balkondan düştüğünü gören anne pencereden atladı

AİLE DRAMI

Olay, bugün öğlen saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi, Emirsultan Mahallesi, Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi.

Oğlunun balkondan düştüğünü gören anne pencereden atladı

Oğlunun balkondan düştüğünü görün anne pencereden atladı VİDEO

4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Nigar K., oğlu Abdulvahap ile birlikte, yatalak olan annesinin evine geldi. Abdulvahap K., dairenin bahçeye bakan yatak odasının balkonuna çıkıp, oynamaya başladı. Bir süre sonra duyduğu sesler üzerine balkona koşan Nigar K., oğlunun düştüğünü, yerde hareketsiz yattığını gördü. Sinir krizi geçirip, çığlıklar atan Nigar K., salona koşup, dairenin ters taraftaki, caddeye bakan pencereye çıkıp, kendini boşluğa bıraktı. Nigar K., park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğlunun balkondan düştüğünü gören anne pencereden atladı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, ikisi de ağır yaralanan anne- oğlu, ilk müdahalelinin ardından ayrı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Minik Abdulvahap, kaldırıldığı Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen, düşen oğlunun ardından kendisi de pencereden atlayan Nigar K. ise kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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