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Oğlunun gözü önünde eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde boşanma davası açan eşi Elif Kaya Yavuz’u öldüren polis memuru, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 27.06.2018 - 12:58..
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25 Haziran’da Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokak’ta İzmit Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz, iddiaya göre boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı.

İKİ EL ATEŞ ETTİ

Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İ.Y., oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Yaşamını yitiren Elif Kaya Yavuz’un ise bugün toprağa verileceği belirtildi.

Oğlunun gözü önünde eşini öldüren polis memuru tutuklandı



Oğlunun gözü önünde eşini öldüren polis memuru tutuklandı

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