Oğlunun kendisine benzememesinden şüphelenip test yaptırdı

İstanbul'da 2014 yılında dünyaya gelen oğlunun bir süre sonra kendisine benzemediğini fark eden baba Okan Alçıtepe, babalık testi yaptırdı.

Testin sonucunda oğlunun kendisinden olmadığını öğrenen Alçıtepe'nin eşi E.A., Cemil Şanlı'nın kendisine içecek verdiğini ve sonrasında ne olduğunu hatırlamadığını öne sürdü.

"BEN AŞAĞILIK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Okan Alçıtepe'nin ortağı olan Cemil Şanlı, "Ben aşağılık bir insan değilim. Ne bir gönül ilişkisi, ne tecavüz yoktur." diyerek babalık testi yapılmasını kabul etti.

Test sonucunca Şanlı'nın çocuğun babası olduğu anlaşıldı. Sonucu öğrendikten sonra çıkan kavgada, Alçıtepe'nin ayağı kırıldı.

MAL ALIMI YAPARKEN KARŞILAŞTILAR

Olay sonrasında Okan Alçıtepe, iş yerini ve evini değiştirdi. İş nedeniyle Kağıthane'de mal alımı yaparken Cemil Şanlı ile karşılaşan Alçıtepe, kendisine "Sen burada niye geziyorsun lan." demesi üzerine yanındaki silahla ateş ederek Şanlı'yı öldürdü.

Cemil Şanlı'yı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle yargılanan Okan Alçıtepe ilk kez hakim karşısına çıkarak, cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sabah'ın haberine göre, ara kararını açıklayan mahkeme Alçıtepe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.