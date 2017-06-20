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Oğlunuz oldu diyen hastane, aileye kız bebek verdi

Gaziantep'te yaşayan Ebru ve Harun Dudu çiftine hamilelik süresince yapılan kontrollerde erkek çocukları olacağı söylendi.

20.06.2017 - 10:22
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3 Haziran'da doğum gerçekleşti, hastanden erkek bebekleri olduğuna dair bir belge verildi.

4 GÜN SONRA KIZ BEBEK VERDİLER

Ancak anne 4 gün sonra küvezdeki bebeğini emzirmeye gittiğinde aslında erkek olan bebeğin kız olduğunu gördü.

BABA: KİMLİĞİNİ BİLE ÇIKARDIM

Show Haber'e açıklama yapan baba "Eşim çocuğu emzirmek için gittiğinde şoke oldu, 'Ne oldu' diye sorduğumda konuşacak hali bile yoktu. Tüm belgelerimiz erkek olduğuna dair, gördüğünüz gibi mavi renk, oğlu oldu yazıyor. Ben zaten o gün sevinçle gittim aynı gün kimliğini çıkardım. Miraç ismini koydum çocuğumuza" dedi.

Oğlunuz oldu diyen hastane, aileye kız bebek verdi VİDEO

HASTANE YÖNETİMİ: BU ÇOCUĞU BUGÜNLÜK ALIN

Aile durumun açıklığa kavuşmasını isteyince, hastane yönetimi olayı çözeceğini belirterek "Bugün bu çocuğu alın, bu durum bugün için geçerli. Biz elimizden geleni yapacağız. Personelin yanlışlığı olmuş" dedi.

Mağdur aile Sağlık Bakanlığı'ndan yardım bekliyor.Oğlunuz oldu diyen hastane, aileye kız bebek verdi

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