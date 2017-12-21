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Öğrenci başına 7 bin 449 lira harcandı

Türkiye'de 2016 yılında, eğitime yapılan harcama 2015 yılına oranla yüzde 18,9 artarak 160 milyar 873 milyon liraya ulaştı.

DHA | 21.12.2017 - 10:03..
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  2. Eğitim

öğrenci

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye’de eğitim üzerine yapılan harcamaları araştırdı.

PRNet’inTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya araştırmasından elde ettiği bilgilere göre Türkiye’de kişi başı eğitime yapılan harcamanın 2015 yılında 6 bin 382 TL’den, 2016 yılında 7 bin 449 TL’ye çıktığı belirlendi.

KAMUOYU TEOG'U KONUŞTU

Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında yılbaşından beri eğitim ile ilgili 210 bin fazla haber çıkışı tespit edilirken, eğitim haberleri içerisinde en çok sistem tartışmaları konuşuldu. Özellikle TEOG sisteminde yaşanan değişiklik, 2017 yılının en çok konuşulan eğitim başlıkları içerisinde yer aldı.

EN ÇOK HARCAMA YÜKSEKÖĞRETİM İÇİN YAPILDI

Yapılan harcamalar eğitim düzeylerine göre incelendiğinde ise geçtiğimiz yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyinin 14 bin 201 lirayla yükseköğretim olduğu belirlendi.

Türkiye’de eğitime yapılan harcamaların yüzde 74,2’si devlet tarafından finanse edilirken hane  halklarının payı yüzde 18,8 olarak hesaplandı. Eğitim harcamaları yıl yıl incelendiğinde, 2011 yılında öğrenci başına 4 bin 103, 2012’de 4 bin 718, 2013’de 5 bin 191, 2014’de 5 bin 778, 2015’te 6 bin 382, 2016’da ise 7 bin 449 TL harcama yapıldı.

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